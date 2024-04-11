Уровень воды в реке Тобол в Кургане прирос на 8 см за ночь

За ночь уровень воды в реке Тобол в Кургане прирос за ночь на 8 см. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба областного правительства в своем Telegram-канале.

«Уровень воды в Кургане на 08:00 (06:00 мск. — Ред.) составляет 383 см, +8 см за ночь», — говорится в публикации.

Кроме того, дополняется, что уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское достиг отметки в 1008 см.

Режим ЧС в Курганской области ввели 8 апреля. В тот же день глава МЧС Александр Куренков отметил, что министерство старается предотвратить развитие опасной паводковой ситуации в Курганской области и для этого направило в регион аэромобильные группировки своих уральских подразделений, состоящие из 100 человек и 22 единиц техники. На следующий день в регион помогать в устранении затоплений отправились 50 специалистов ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) с пятью единицами техники.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 10 апреля поручил обеспечить жителей региона необходимыми лекарствами и медицинской помощью. Кроме того, в Курганской области подготовлены планы эвакуации пациентов в случае подтопления больниц.

В тот же день стало известно, что более 180 жилых домов и 280 приусадебных участков стали находиться в паводковой зоне в Курганской области.

11 апреля глава региона Вадим Шумков сообщил, что уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское превысил 1 тыс. см.