Борт МЧС России доставил водоналивные дамбы в Тюменскую область
Борт МЧС России доставил 4 км водоналивных дамб в Тюменскую область, чтобы снизить последствия прохождения паводка, а также защитить жилые дома. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.
«По поручению главы МЧС России Александра Куренкова для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозяйственных построек от весеннего половодья самолет Ил-76 МЧС России доставил 4 км быстровозводимых дамб», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что эти водоналивные дамбы, сделанные из многослойного композитного материала, позволят в кратчайшие сроки при минимуме затрат организовать «надежную инженерную защиту от затопления жизненно важных объектов».
Ранее, 8 апреля, губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе из-за неблагоприятного прогноза по паводку вводится режим ЧС. Он подчеркнул, что введенный режим ЧС позволит быстро реагировать на обстановку. По данным губернатора, состав группировки по реагированию на возможные ЧС в области насчитывает более 12 тыс. человек, в режиме готовности находятся свыше 2,6 тыс. единиц техники и 194 единиц плавсредств.
На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, который произошел 5 апреля, в регионе было затоплено около 10,1 тыс жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. Оттуда были эвакуированы почти 6,4 тыс человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности.
В Курганской области 8 апреля из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Глава региона Вадим Шумков отметил, что прогнозы стремительно ухудшались, а воды прибывало намного больше и быстрее, чем ожидалось. Утром 9 апреля паводковые воды начали заливать подъезд к курганскому селу Звериноголовское, дорогу перекрыли. Жителей населенного пункта призвали срочно эвакуироваться.