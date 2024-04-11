Самый северный регион Норвегии попросил ЕК о 26-часовом дне

Город Вадсё в самом северном регионе Норвегии обратился в Европейскую комиссию (ЕК) с просьбой разрешить установить часовой пояс с 26-часовыми сутками. Об этом 10 апреля сообщила газета Politico.

Необычный план, предложенный мэром местного городка за Полярным кругом, недалеко от границы с Россией, направлен на укрепление местных ценностей, увеличение времени, проведенного с семьей, и привлечение новых жителей в регион.

Газета отмечает, что в своем письме регион просит ЕС поручить норвежским властям одобрить создание часового пояса с 26-часовым рабочим днем вместо 24-часового.

«Нам нравится наш образ жизни, и мы думаем, что он может быть очень интересным, особенно для семей с маленькими детьми. Я думаю, что это более спокойная и лучшая повседневная жизнь, чем, например, в большом городе», — заявила мэр города Венче Педерсен.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2024 года в Казахстане будет установлен единый часовой пояс на всей территории страны.