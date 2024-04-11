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ВС РФ ударили по опорным пунктам и артиллерии ВСУ на авдеевском направлении

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Фото: РИА Новости
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Бойцы группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ нанесли удары по опорным пунктам и полевой артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 11 апреля заявил представитель группировки Александр Савчук.

«Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение 380 выявленным целям противника», — приводит его слова «Интерфакс».

Савчук отметил, что удары были нанесены по 52 опорным пунктам, а также 80 позициям полевой артиллерии противника.

Также он сообщил, что российские военные сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и управляемую авиабомбу JDAM.

Помимо этого, по его информации, потери ВСУ составили до 395 боевиков. Российским военным удалось ликвидировать самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика», гаубицу «Мста-Б», три боевые бронированные машины, один 122-миллиметровый миномет, шесть автомобилей и два пункта управления беспилотной авиацией противника, добавил он.

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Ранее, 10 апреля, сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили опорный пункт ВСУ на северодонецком направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. Все цели были поражены, полет прошел в штатном режиме.

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