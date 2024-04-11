Один человек погиб и пять пострадали при стрельбе в Вашингтоне

На северо-востоке Вашингтона, США, в результате стрельбы погиб один человек, еще пятеро пострадали. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба местного отделения полиции в социальной сети Х (бывш. Twitter).

По предварительным данным, двое злоумышленников скрылись в голубом автомобиле марки Toyota. Прибывшие на место правоохранители оказали помощь двум мужчинам, женщине и двум детям, которые пострадали от огнестрельных ранений. Они находятся в стабильном состоянии. Один мужчина погиб в результате происшествия.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее, 10 апреля, сообщалось, что инцидент со стрельбой произошел на праздновании Ураза-байрама в честь окончания поста Рамадан в американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания, есть погибшие и минимум трое пострадавших, в том числе подросток.