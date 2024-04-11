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Один человек погиб и пять пострадали при стрельбе в Вашингтоне

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Фото: Global Look Press/Bodo Schackow
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На северо-востоке Вашингтона, США, в результате стрельбы погиб один человек, еще пятеро пострадали. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба местного отделения полиции в социальной сети Х (бывш. Twitter).

По предварительным данным, двое злоумышленников скрылись в голубом автомобиле марки Toyota. Прибывшие на место правоохранители оказали помощь двум мужчинам, женщине и двум детям, которые пострадали от огнестрельных ранений. Они находятся в стабильном состоянии. Один мужчина погиб в результате происшествия.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

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Ранее, 10 апреля, сообщалось, что инцидент со стрельбой произошел на праздновании Ураза-байрама в честь окончания поста Рамадан в американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания, есть погибшие и минимум трое пострадавших, в том числе подросток.

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