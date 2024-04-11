ФСБ задержала подозреваемого в организации крупного канала сбыта наркотиков
Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) задержало работника медицинской сферы, подозреваемого в организации крупного канала сбыта наркотиков. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что задержанный состоял в преступной группе, причастной к производству наркотиков и организации канала сбыта на территории ДНР и Ростовской области.
Помимо этого, по месту проживания задержанного были обнаружены и изъяты наркотические средства общей массой около 10 кг. Изъятые вещества планировались к реализации через закрытые анонимные интернет-площадки.
В настоящее время осуществляются дополнительные проверочные мероприятия, направленные на установление всех участников преступной группы, причастных к производству и сбыту наркотиков.
Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»).
Накануне, 10 апреля, сообщалось, что спецназ Росгвардии задержал в селе Мамонтово Богородского городского округа в Подмосковье двух подозреваемых в попытке сбыта синтетических наркотиков.