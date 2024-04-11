На Сахалине заболеваемость острыми кишечными инфекциями выросла на 50%

На Сахалине количество пациентов, обратившихся в больницы с острыми кишечными инфекциями, выросло на 50%. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе Сахалинского управления Роспотребнадзора.

«Показатель заболеваемости составил 35,2 на 100 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 50,0%», — говорится в тексте.

Также уточняется, что 162 тыс. случаев было зарегистрировано за прошедшею неделю, в том числе 143 (88%) среди детей. Ситуация по заболеваемости оценивается как неустойчивая.

«Групповые случаи заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе в организованных коллективах, не зарегистрированы», — уточняется в сообщении.

Ранее, 25 марта, сообщалось о росте заболеваемости ОРВИ в Орловской области на 11,8% за неделю. С середины февраля в Орловской области регистрируют рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Групповые очаги зарегистрировали в Орле, Ливнах и Урицком районе. В пяти очагах заболеваемость связана с норовирусами, в двух очагах — с ротавирусами. На текущий момент ситуация оценивается как стабильная, однако уровень заболеваемости остается высоким.