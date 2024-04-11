Один человек погиб в результате шторма в штате Миссисипи

Один человек погиб, еще один пострадал, а также свыше 70 домов были уничтожены или получили повреждения в результате мощных штормов в штате Миссисипи, США. Об этом 10 апреля сообщил губернатор штата Тейт Ривз.

«В результате суровых погодных условий в округе Скотт погиб один человек, а в округе Гренада — один раненый», — написал он в соцсети Х (бывш. Twitter).

Также, по предварительной информации, продолжил губернатор, в общей сложности 72 дома были повреждены или разрушены в округах Гренад, Хайндс, Маршалл, Скотт, Уоррен и Язу. Власти продолжают оценивать ущерб.

В соцсетях распространяются видео, на которых сильный ветер раскачивает деревья и образует из дождевой воды течение на улицах. По информации телесети WeatherNation, жителям штата также угрожает крупный град.

Ранее, 17 января, стало известно, что на юге Бразилии более миллиона человек остались без электричества после прохождения мощного циклона в штате Риу-Гранди-ду-Сул, один человек погиб, еще 12 человек получили ранения. Также отмечалось, что 1,1 млн объектов недвижимости остались без электричества и были частично затоплены три автотрассы федерального значения.