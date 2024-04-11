Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Республике Адыгея на юго-западе России. Соответствующая информация была опубликована Европейско-Средиземноморским сейсмологическим центром (EMSC).

По данным EMSC, землетрясение произошло в 01:31 мск, 11 апреля в 15 км на северо-западе от города Майкоп.

Уточняется, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

Местная жительница рассказала «Известиям», что почувствовала сразу три толчка ощутимой силы.

Ранее в тот день сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.