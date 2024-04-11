Снегоход с семьей ушел под лед на Чукотке
Более 30 спасателей и добровольцев проводят поисковую операцию по спасению семьи, которая провалилась под на снегоходе лед в Чукотском Автономном округе (ЧАО) недалеко от поселка Конергино. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
В сообщении отмечается, что пропавших ищет группировка в составе 31 человека и 16 единиц техники.
По информации губернатора региона Владислава Кузнецова, помимо основанного состава спасательного ведомства, в поисках принимают участие сотрудники администрации и добровольцы.
Также на поиски также вылетела группа на вертолете Ми-8 в количестве семи человек, из них три человека личного состава от ГУ МЧС России по ЧАО.
Поисковые работы продолжались всю ночь, обследованы балки, где могли находиться пропавшие. Поиск затрудняют плохая видимость и сильный ветер, а также хрупкий лед на местности.
Ранее, 5 февраля, МЧС Ставропольского края сообщило о поисках рыбака, который, предположительно, провалился под лед на пруду Красный пахарь в Михайловске.