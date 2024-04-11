Бразилия выразила солидарность с народами РФ и Казахстана из-за паводков

Власти Бразилии выразили солидарность с народами России и Казахстана, территорию которых затронули последствия сильных паводков. Об этом 10 апреля сообщается на сайте МИД Бразилии.

«Правительство Бразилии с ужасом узнало о произошедших в последние дни в Казахстане и России наводнениях, которые привели к эвакуации десятков тысяч людей и нанесли большой материальный ущерб в обеих странах, и выражает свою солидарность с народом и правительствами Казахстана и России и, в частности, с людьми, пострадавшими от этих стихийных бедствий», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 10 апреля пресс-служба правительства региона сообщила, что в Оренбургской области из зоны подтопления эвакуированы более 7,7 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей. Там же указали, что в Оренбурге фактический уровень реки Урал превысил отметку 10 м.

6 апреля президент Касым-Жомарт Токаев назвал паводки самым крупным по масштабу стихийным бедствием в Казахстане за последние 80 лет.

До этого, 5 апреля, в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов реки Урал. В городе были созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).