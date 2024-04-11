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Стало известно о задержании в Болгарии участника стрельбы в «Москва-Сити»

«Ъ»: в Болгарии задержали участника стрельбы в «Москва-Сити» Абакарова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Болгарии по запросу РФ был задержан участник перестрелки в «Москва-Сити», произошедшей в ноябре 2017 года. Об этом 10 апреля сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«В Болгарии задержан 44-летний Абубакар Абакаров — уроженец дагестанского села Учкент, охранник вице-президента ВКГЕ (Всемирного конгресса горских евреев. — Ред.) и бизнесмена Гавриила Юшваева и активный участник бойни в ноябре 2017 года в башне «Око», — следует из материала.

По информации издания, генпрокуратура РФ готовит в настоящее время пакет документов для процесса экстрадиции Абакарова.

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В 2017 году в башне «Око» центра «Москва-Сити» произошла перестрелка между охранниками бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудниками ЧОП, которые следили за порядком. Причиной конфликта стала парковка автомобиля. Участникам драки удалось скрыться с места происшествия, однако в ходе плана «Перехват» были задержаны 30 человек. В результате стрельбы пострадали семь человек. Перед судом предстали два участника событий — Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов, которых приговорили к 16 и 15 годам колонии соответственно.

29 января 2024 года бывшего следователя СК России Левона Агаджаняна приговорили к 11 годам колонии общего режима по делу о стрельбе в деловом центре «Москва-Сити» в 2017 году. Его признали виновным в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 и ст. 285 УК РФ). Кроме того, суд постановил взыскать с него 7 млн рублей, тем самым частично удовлетворив гражданский иск к подсудимому.

Агаджаняна арестовали 18 декабря 2020 года. В феврале 2019-го он уволился с должности следователя главного следственного управления СК России по Москве. После этого он занимался адвокатской практикой. По версии следствия, занимая должность следователя, он осуществлял предварительное следствие по делу о стрельбе в деловом центре и сфальсифицировал отдельные протоколы следственных действий и вещественные доказательства с целью занижения роли привлекаемых фигурантов в совершенном преступлении. Также Агаджанян незаконно привлек к уголовной ответственности трех граждан. В настоящий момент дела на них закрыты.

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