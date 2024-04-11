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Рогов назвал призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС цинизмом

Рогов обвинил Борреля в цинизме из-за призыва к России вывести войска с ЗАЭС
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Слова верховного представителя Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о том, что Россия должна вывести войска с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), являются цинизмом. Об этом 11 апреля заявил в интервью «РИА Новости» сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Боррель — циничный мерзавец и негодяй, который, с одной стороны, осуждает атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС, но не называет их украинскими, а с другой — предлагает России отдать атомную станцию в руки боевиков, занимающихся ядерным терроризмом», — сказал Рогов.

Ядерные споры: чем обернется удар по Запорожской АЭС
Восстановить работу станции возможно после прекращения обстрелов со стороны ВСУ

Ранее, 9 апреля, Боррель призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС, так как они увеличивают риск опасного ядерного инцидента. Также он заявил, что Россия «должна уйти со станции».

Между тем 10 апреля постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене направило в МАГАТЭ ноту с требованием к агентству осудить атаки Киева на ЗАЭС. В документе особо подчеркнуто, что повреждение атомной станции может привести к катастрофе и обстрелы объекта недопустимы.

За последние несколько дней украинские военные несколько раз атаковали ЗАЭС с помощью беспилотников. 7 апреля прилет одного из дронов был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. Пострадали три человека. За 20 минут до ударов эксперты МАГАТЭ провели на этой территории плановый обход. Глава агентства Рафаэль Гросси назвал эту атаку безрассудной. 8 апреля сбитый БПЛА-камикадзе упал на крышу шестого энергоблока станции.

9 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва планирует добиться от МАГАТЭ оценок ударов Киева по ЗАЭС. В Кремле подчеркнули, что украинские атаки на станцию — очень опасная провокация.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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