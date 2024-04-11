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Сюжет:

В Росгидромете оценили ситуацию на реках

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Уровень воды в ближайшие дни может достигнуть опасной отметки на реках Центрального, Уральского и Сибирского федеральных округов, рассказали «Известиям» в Росгидромете.

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До 15 апреля возможен рост уровня воды до опасной отметки на реках Костромской, Тверской, Ярославской, Московской областях, прогнозируют в Росгидромете.

«Опасная отметка — это ситуация, когда вода выходит на пойму и за нее, подтапливая местные дороги и строения», — пояснил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В промежутке 11–14 апреля также ожидается резкий подъем уровня воды до опасной отметки на реке Тобол в Курганской области.

До 15 апреля возможен рост уровня воды до опасной отметки на Оби, реке Мрас-Су, реке Томь.

В Приморье и Хабаровском крае на реках уже отмечается рост уровня воды, однако в ближайшие дни речь идет только о достижении отметок неблагоприятного явления, добавили в Росгидромете.

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