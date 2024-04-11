Группировка войск «Юг» ВС РФ уничтожила замаскированные укрепленные позиции ВСУ

Артиллерийские расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) Д-20 при поддержке реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» мотострелкового соединения группировки войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) РФ сорвали очередную безуспешную ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 11 апреля сообщило Минобороны России.

Как уточнило российское военное ведомство, российским солдатам удалось при этом уничтожить укрепленные позиции противника, а также средства подвоза личного состава и боеприпасов ВСУ. Получив информацию от передовой разведывательной группы о предстоящей ротации ВСУ и прибытии машин подвоза, артиллеристы ВС РФ навели орудия и серией выстрелов уничтожили украинских боевиков.

Расчеты гаубиц Д-20 группировки войск «Юг», ведут боевую работу снарядами калибра 152 мм, скорость стрельбы составляет до пяти выстрелов в минуту, а дальность стрельбы — более 17 км при полном заряде.

Корректировка огня артиллерийских орудий выполнялась в режиме реального времени расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки, что позволило уничтожить противника максимально эффективно и лишить его возможности восполнить боевые потери.

Ранее, 10 апреля, сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили опорный пункт ВСУ на северодонецком направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. Все цели были поражены, полет прошел в штатном режиме.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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