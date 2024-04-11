Синоптики пообещали москвичам преимущественно сухую погоду 11 апреля

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до +21 градуса — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 11 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +19 до +21 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до +5.

В Московской области днем прогнозируют от +16 до +21 градуса, ночью похолодает до +2.

Днем ожидается западный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 750–751 мм ртутного столба.

Накануне, 10 апреля, в главном управлении МЧС России по Москве предупредили жителей столицы об аномально теплой погоде в период с 10 по 14 апреля. Отмечалось, что среднесуточная температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 7 градусов и более. В ведомстве порекомендовали соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем, а также придерживаться правил безопасного поведения у водоемов.