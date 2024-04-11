Беспилотник упал на строящееся здание больницы в Липецкой области
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на строящееся здание центральной районной больницы в селе Доброе в Липецкой области. Об этом 11 апреля в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Произошло падение БПЛА на строящееся здание ЦРБ в селе Доброе. Жертв нет! На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Глава района Анатолий Попов оперативно докладывает о ситуации», — говорится в сообщении.
Позднее губернатор сообщил, что на месте падения произошло возгорание на площади 4 кв м, огонь был потушен. В пожаре повреждена внешняя отделка здания и окна, никто не пострадал.
Артамонов также добавил, что сохраняется желтый уровень опасности.
Ранее, 11 апреля, сообщалось об одном пострадавшем в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) во Владимировке в Донецкой Народной Республике (ДНР).
10 апреля, подросток получил ранения из-за детонации взрывоопасного предмета (ВОП) в селе Безыменное на юге Донецкой Народной Республики.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.