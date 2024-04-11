Захарова назвала иронией санкции ЕС и воровство госактивов РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 11 марта отреагировала на критику прошедших в РФ президентских выборов со стороны главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля.

Захарова процитировала слова Борреля, который назвал «иронией» выборы главы государства в России. По его мнению, они не соответствовали демократическим стандартам. В ответ на это заявление Захарова подчеркнула, что дипломату не следует говорить про иронию и демократию.

«Настоящая и очень горькая ирония — это наштампованные Евросоюзом по американским доносам санкции, уничтожение собственной экономики, воровство российских активов. А сама конструкция Еврокомиссии — это ироничный стандарт недемократичности», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее, 21 марта, немецкий политолог, экономист, доктор экономических наук Айк Хамер рассказал «Известиям», что использование ЕС доходов от замороженных активов Центробанка (ЦБ) РФ может повлечь за собой «конец западных валют» из-за глобальной утраты доверия между странами.

13 марта Reuters со ссылкой на анонимного высокопоставленного европейского чиновника сообщило, что после завершения специальной военной операции ЦБ России может подать в суд такое количество исков в сторону Euroclear, что бельгийский Центробанк будет вынужден изъять лицензию компании. Это приведет к глобальному финансовому кризису, уточнило издание.

МИД России пообещал 10 февраля жесткую реакцию на действия западных стран по отправке замороженных активов на помощь Украине. Планы ЕС по конфискации активов в ведомстве назвали экономическим бандитизмом и подчеркнули, что они грубо нарушают международное право, причем ЕС сам это признает.

Западные страны ужесточили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов ЦБ.