Украинские СМИ сообщили о частичном отключении электричества в Одессе

В Одессе на юге Украины частично пропало электричество. Об этом 11 апреля сообщило украинское издание «УНИАН».

«В Одессе после взрывов частично пропал свет», — говорится в сообщении.

Подробностей о масштабах и причинах отключений не приводится. Местные власти ситуацию не прокомментировали, информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее, 10 апреля, украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в Одессе. Позже сообщалось о повторном взрыве в Одессе, а также в Черноморске Одесской области, передает «Страна.ua». Перед этим в южных областях страны была объявлена воздушная тревога.

О взрывах в Одессе сообщалось также этим утром. Также украинские СМИ писали, что взрывы прогремели в Николаевской области и подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.