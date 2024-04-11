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В зоне СВО запечатлели кадры битвы российского и украинского дронов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В зоне специальной военной операции (СВО) была заснята битва между наземным дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ) и российским беспилотником.

ВС РФ использовали FPV-дрон, скоростной вид беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые контролируются оператором через очки виртуальной реальности. Он уничтожил украинский наземный беспилотник эстонской разработки, обычно используемый для разведки, сбора данных, запуска коптеров и перехвата сигналов связи.

Помимо этого, российские бойцы отряда «Шторм» на мотоциклах прорвались к позициям противника и атаковали окопы украинских боевиков на артемовском направлении. Маневр застал ВСУ врасплох.

Отмечается, что в Сумской области одним ударом российской ракетой «Искандер» удалось уничтожить сразу 32 гаубицы Д-20, которые были выстроены ровными рядами у военного склада ВСУ.

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Ранее, 10 апреля, в Минобороны сообщили об уничтожении базы ВСУ с 32 гаубицами, двух цехов сборки украинских беспилотников и объекта подготовки и запуска безэкипажных катеров.

8 апреля также сообщалось, что в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» полностью уничтожили склад тяжелых БПЛА и цех по их производству в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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