Один человек пострадал при столкновении автомобиля с поездом в Москве
В поселке разъезда Пожитково в поселении Киевский на западе Москвы один человек пострадал в ходе столкновения автомобиля с поездом. Об этом 11 апреля сообщил источник «Известий».
«Автомобиль Audi врезался в поезд. Пострадала находившаяся за рулем легковушки женщина», — рассказал собеседник.
Как отметили очевидцы случившегося ДТП, автоледи значительно превысила допустимую скорость своей машины, а на данном участке дороги ранее была замечена не один раз.
По информации ГУ МВД России по городу Москве, водитель автомобиля Audi вопреки запрещающему сигналу светофора выехала на железнодорожный переезд, после чего и произошло столкновение.
Ранее, 10 апреля, стало известно, что в Славянском районе Краснодарского края три человека погибли в результате ДТП с участием четырех автомобилей, включая грузовик.