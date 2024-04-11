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Один человек пострадал при столкновении автомобиля с поездом в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В поселке разъезда Пожитково в поселении Киевский на западе Москвы один человек пострадал в ходе столкновения автомобиля с поездом. Об этом 11 апреля сообщил источник «Известий».

«Автомобиль Audi врезался в поезд. Пострадала находившаяся за рулем легковушки женщина», — рассказал собеседник.

Как отметили очевидцы случившегося ДТП, автоледи значительно превысила допустимую скорость своей машины, а на данном участке дороги ранее была замечена не один раз.

По информации ГУ МВД России по городу Москве, водитель автомобиля Audi вопреки запрещающему сигналу светофора выехала на железнодорожный переезд, после чего и произошло столкновение.

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Ранее, 10 апреля, стало известно, что в Славянском районе Краснодарского края три человека погибли в результате ДТП с участием четырех автомобилей, включая грузовик.

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