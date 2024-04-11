Путин проведет переговоры с Лукашенко в Москве

В рамках рабочего визита в Москву 11 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудит с главой России вопросы взаимодействия между странами. Об этом 10 апреля сообщили в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

По предварительным данным, встреча планируется в закрытом формате «один на один». На переговорах планируется обсуждение как региональной, так и международной повестки дня, будут затронуты вопросы, «требующие рассмотрения на высшем уровне».

На следующий день, 12 апреля, лидеры государств поучаствуют в мероприятиях по случаю Дня космонавтики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 10 апреля, вылетел в Россию с рабочим визитом. Он планирует находится в России до 12-го числа.

2 апреля президенты России и Белоруссии обменялись поздравлениями с днем единения народов двух стран. Путин отметил, что за последнее время удалось многое сделать для развития многоплановых связей и укрепления институтов Союзного государства.