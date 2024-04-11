Стали известны детали убийства мужчины подростком в Москве

В Москве убитый подростком мужчина напал на детей возле кафе, когда они пришли встречать с работы свою мать. Об этом рассказал в беседе с «Известиями» официант Алексей Серегин.

«Женщина работала посудомойкой, сыновья ее встречали с работы. На заднем входе тусовались на детской площадке. Пришел какой-то мужчина, первый раз мы его увидели, начал маленьких детей избивать, вышла мать на защиту. Старший из сыновей взял у нас с кухни нож и пошел пырнул его. Он [мужчина] вышел с маленьким ножом. Старшему раскроил руки, отрезал клок волос», — сказал работник кафе.

По его словам, старший сын женщины пытался защитить брата и мать от нападавшего.

«Мужчина, как в разговоре выяснилось, отчим. Недавно вышел из тюрьмы, вчера или позавчера», — рассказал Серегин.

Он также сообщил, что пострадавший умер у него на руках.

«Я попытался оказать ему первую помощь, однако к прибытию скорой помощи мужчина скончался», — поделился официант.

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