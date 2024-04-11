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Байден заявил о готовности к диалогу с КНДР без предварительных условий

Байден: США приветствовали бы возможное начало Японией диалога с КНДР
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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США поддержали бы возможное начало дипломатического диалога между Японией и КНДР. Об этом 10 апреля заявил американский президент Джо Байден.

«Я неоднократно говорил, что мы (США. — Ред.) в любое время и без предварительных условий сами открыты к диалогу с КНДР. По этой причине я верю и в Японию», — указал он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по итогам переговоров в Белом доме.

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Ранее, 3 апреля, КНДР заявила об успешном испытании новой сверхзвуковой баллистической ракеты. Помимо заявления об успешном испытании, ЦТАК подтвердило информацию о том, что все ракеты Пхеньяна ― твердотопливные, то есть ядерные. За день до этого агентство Yonhap сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море.

18 марта КНДР совершила тестовый запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Обе ракеты упали за пределами экономической зоны Японии, однако их пуск был совершен в момент визита Блинкена в Южную Корею. Он посещал военные учения Freedom Shield, организованные страной совместно с США.

В тот же день правительство Японии высказало возмущение действиями КНДР. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании бюджетного комитета верхней палаты парламента. Он подчеркнул, что Япония жестко осуждает сегодняшние пуски ракет, и отметил, что они являются нарушением соответствующих резолюций СБ ООН.

В свою очередь, на фоне пусков ракет представитель американского Госдепартамента осудил действия КНДР и указал, что США привержены дипломатическому подходу и призывают Северную Корею к диалогу.

С 4 по 14 марта Вооруженные силы Республики Корея и США проводили совместные учения Freedom Shield, в ходе которых соединенные войска были сосредоточены на многодоменных операциях с использованием наземных, морских, воздушных, кибернетических и космических средств и на противодействии ядерным операциям. В учениях в качестве наблюдателей приняли участие представители 12 стран — членов командования ООН.

До этого, 12 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новый виток напряженности на Корейском полуострове стал результатом курса США. Она добавила: только путем уважительного диалога и политико-дипломатических методов можно решить проблемы данного региона.

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