Штормовое предупреждение из-за возможных пожаров объявили в Крыму
В Крыму объявлено штормовое предупреждение о неблагоприятных природных явлениях. Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в центральных и восточных районах республики.
ИА SevastopolMedia со ссылкой на Крымское управление по мониторингу окружающей среды уточняет, что опасные гидрометеорологические явления возможны в период с 11 по 14 апреля. А с 1 апреля на территории всего полуострова начался пожароопасный сезон.
Ранее в Рослесхозе назвали регионы с наибольшим риском лесных пожаров весной. Это Центральный, Южный, Сибирский, Приволжский и Дальневосточный федеральные округа. Также риск пожаров существует в Крыму, Краснодарском крае и в Приморье.