Три человека пострадали при стрельбе на праздновании Ураза-байрама в США

Инцидент со стрельбой произошел на праздновании Ураза-байрама в честь окончания поста Рамадан в американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания, есть погибшие и минимум трое пострадавших, в том числе подросток. Об этом 10 апреля сообщил телеканал FOX 29 со ссылкой на полицию.

«В результате стрельбы в честь Ураза-байрама в Филадельфии ранены трое, в том числе подросток. <…> Согласно источникам в полиции, несколько человек были подстрелены», — говорится в публикации.

Телеканал также сообщил, что сотрудники полиции арестовали несколько человек и изъяли оружие. Другие подробности пока не приводятся.

По информации телеканала 6ABC, под стражей находятся пять человек. Комиссар полиции Филадельфии Кевин Бетел сообщил, что две группировки начали перестрелку внутри парка, было произведено около 30 выстрелов. Подросток, который получил ранение, был вооружен и принимал участие в стрельбе, уточнили в издании. Один из полицейских выстрелил этому 15-летнему подростку в плечо и ногу, забрал у него пистолет и отвез его в больницу.

Ранее, 31 марта, сообщалось, что в результате стрельбы в ресторане американского города Нэшвилл в штате Теннесси погиб один человек, еще четверо получили ранения. Уточнялось, что вооруженный мужчина открыл огонь в ресторане в Нэшвилле во время пасхального воскресного бранча. Подозреваемый скрылся с места преступления на автомобиле.