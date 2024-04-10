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Менеджер маркетплейса в Магадане похитил имущество на 1,5 млн рублей

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Кражу менеджером маркетплейса вещей на 1,5 млн рублей раскрыли в Магадане. Сотрудник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Оперативные действия проводили сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД РФ по региону. Установлено, что мошенничество совершил 19-летний менеджер маркетплейса.

Установлено, что молодой человек в период с августа 2023 года по март 2024 года, работая на пункте выдачи товаров, предлагал клиентам существенную скидку при условии, что они переведут деньги на его банковский счет. Покупатели получали товары по заниженной стоимости, а он оформлял эти покупки по документам как возврат или брак.

Менеджер полностью признал свою вину и раскаялся. Он возместил материальный ущерб, пишет ИА MagadanMedia.

Ранее в Госдуме предостерегли предпринимателей от продажи подделок на маркетплейсах. Владельцы брендов могут взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак. Суммы компенсаций варьируются от 10 тыс. до 5 млн рублей или даже двукратной стоимости всей партии контрафактных товаров.

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