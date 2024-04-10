Дорожный ремонт стартовал в Хабаровском районе

В Хабаровском районе стартовал сезон дорожных работ. Они проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, подрядчик начал обустраивать 300 м тротуара на дороге «Подъезд к селу Благодатное». Кроме того, предстоит отремонтировать тротуары в селе Лесное на дороге «Подъезд к селу Лесное» протяженностью 200 м.

На этих участках, как уточняет ИА AmurMedia, должны появиться водоотводные канавы, водопропускные трубы, основание сделают из песка и песчано-щебеночной смеси. Кроме того, установят бортовой камень и пешеходное ограждение из оцинкованной стали, уложат асфальт.

Работы планируется выполнить до 1 июля, но возможно и досрочное завершение, пишет агентство со ссылкой на краевой минтранс. Дороги ремонтируют и на улице Вичирко у общеобразовательной школы. После завершения ремонта дети смогут безопасно доходить до пешеходного перехода, который ведет к школьному двору.

Работы проводятся за счет субсидий из регионального бюджета на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках нацпроекта. Два года подряд Хабаровский район завершает дорожный ремонт раньше намеченного срока. Так, в 2023 году удалось досрочно реализовать не только объекты того года, но и 10 объектов 2024 года.

Всего в этом году здесь запланирован ремонт 23 объектов улично-дорожной сети протяженностью 10,5 км.