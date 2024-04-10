Москалькова обратилась в международные организации в связи с обстрелами ВСУ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в международные организации с требованием обратить внимание мировой общественности к вопиющим нарушениям прав человека из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Климово в Брянской области. Об этом 10 апреля омбудсмен написала в своем Telegram-канале.
«Обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, Генеральному секретарю Совета Европы, а также Комиссару Совета Европы по правам человека, чтобы привлечь внимание мировой общественности к вопиющим нарушениям прав человека», — сообщила Москалькова.
Она также заявила, что действия ВСУ — это «чудовищная жестокость, полное пренебрежение украинской стороной норм международного гуманитарного права и фундаментальных прав человека на жизнь и безопасность».
Ранее, 9 апреля, в поселке Климово Брянской обрасти в результате обстрела ВСУ погибли женщина и ребенок. Кроме того, после атаки украинских военных загорелся жилой дом, частично повреждены несколько автомобилей.
До этого, 6 апреля, в Брянской области мужчина получил ранение при атаке ВСУ. Среди прочего, были повреждены несколько домовладений.
На следующий день над Белгородской и Брянской областями было уничтожено 15 украинских беспилотников. О пострадавших в Брянской области не сообщалось, однако в селе Шагаровка Белгородской области погибла девушка.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.