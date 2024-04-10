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СКР начал проверку после нападения бездомной собаки на человека в ЕАО

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Следователи начали проверку после нападения бездомной собаки на мужчину в Биробиджане. Сообщения о том, что жителя города укусил безнадзорный пес, появились в соцсетях 9 апреля.

Пострадавшему оказана медицинская помощь, он проходит амбулаторное лечение. Следственный отдел по городу СУ СКР по региону инициировал производство процессуальной проверки по признакам преступления предусмотренного статьей о халатности.

Обстоятельства случившегося и личность пострадавшего устанавливаются. Следователи должны дать оценку действиям уполномоченных должностных лиц, которые отвечают за обеспечение безопасности жителей Биробиджана от нападения бездомных животных, пишет ИА EAOMedia.

Ранее сообщалось, что стая бездомных собак не давала прохода жителям центра Биробиджана. Бродячие животные оккупировали территорию в районе улиц Пушкина и Миллера, где ранее был стадион снесенной сейчас школы.

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