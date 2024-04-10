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В США выигравшему $1,3 млрд в лотерею Powerball пока отказались выдать деньги

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В США человеку из штата Орегон, который объявил себя победителем лотереи Powerball, отказались выдать приз в $1,3 млрд (более 121 млрд руб). Об этом 9 апреля сообщил журнал People.

Официальные представители лотереи рассказали, что игрок, который утверждает, что сорвал огромный джекпот 6 апреля, уже обратился к ним, однако денег пока не получит. Они заявили, что в настоящее время проводят работы с этим человеком, а этот процесс «включает в себя меры безопасности и проверку», что займет какое-то время.

«Это беспрецедентный выигрыш джекпота для лотереи штата Орегон. Мы принимаем все меры предосторожности, чтобы определить победителя перед вручением призовых денег, а это займет время», — привело издание слова директора лотереи штата Орегон Майка Уэллса.

Иные сведения о возможном миллиардере пока не разглашаются. Помимо этого, по информации журнала, магазин Plaid Pantry, где был куплен выигрышный билет, получит бонус в размере $100 тыс. (почти 9,3 млн руб).

Согласно сайту лотереи Powerball, шансы просто выиграть в нее равняются примерно 1 из 24,87, однако шанс сорвать джекпот равен 1 на 292,2 млн. По словам официальных лиц, продолжили в издании, этот джекпот, разыгранный в Орегоне, является четвертым по величине для Powerball и восьмым по величине среди лотерейных джекпотов США. Крупнейший лотерейный джекпот в истории сорвал житель Калифорнии Эдвин Кастро, который в ноябре 2022 года выиграл в лотерею Powerball рекордные $2,04 млрд.

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Ранее, 29 февраля, стало известно, что в США женщина купила лотерейный билет в свой день рождения и выиграла $1 млн (более 91,6 млн рублей). Жительница города Палос-Хайтс, штат Иллинойс, решила приобрести лотерейный билет на заправке. Как отметила женщина, она взяла его, поскольку он был ее любимого цвета — фиолетового. Деньги американка планирует потратить на своих детей.

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