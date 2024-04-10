Во Франции на заводе по производству биотоплива произошел взрыв

Во Франции в департаменте Эро на юге страны произошел взрыв на заводе по производству биотоплива. Об этом 10 апреля сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел около 17:00 (18:00 мск). После взрыва на заводе начался пожар, который в настоящее время удалось локализовать. Госслужбы уточняют, что «шлейф дыма, идущий в сторону моря, не представляет опасности для населения». Власти также проверяют обстановку на предмет утечки опасных химических веществ. Район происшествия оцеплен, обстоятельства происшествия выясняются.

Отмечается, что один работник завода был доставлен на вертолете в госпиталь в крайне тяжелом состоянии

«200 человек эвакуированы в качестве превентивной меры», — говорится в публикации.

По данным телеканала, инцидент произошел на предприятии Saipol, находящемся под действием европейской директивы SEVESO о предотвращении и контроле за природными и техногенными катастрофами, добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 7 февраля, сообщалось, что в Индии в результате пожара на заводе пиротехники в городе Хард, штат Мадхья-Праде, 11 человек погибли и 174 пострадали. Отмечалось, что завод не имел действующей лицензии на производство пиротехники и работал без необходимых мер безопасности. До этого, в 2021 году, в результате взрыва на том же заводе погибли три человека. После этого полиция арестовала одного из владельцев фабрики, однако вскоре отпустила его.