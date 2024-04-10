В Бордо один человек убит и еще один ранен в результате нападения
Во французском городе Бордо один человек убит и еще один получил серьезные ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Об этом 10 апреля сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что неизвестный мужчина убил по меньшей мере одного человека, а также ранил еще одного, напав на них с ножом вечером в понедельник на набережной в Бордо.
Подозреваемый в нападении был замечен сотрудниками полиции, «которые выстрелили в него и смертельно ранили», сообщает телеканал.
Ранее, 26 марта, в Афинах 19-летний юноша ворвался в здание школы, ранил одного из учеников и ударил ножом в живот директора учреждения. Сообщалось, что жизни пострадавших ничего не угрожает, оба были госпитализированы, нападающий был арестован. По предварительной информации, таким образом юноша заступился за своего брата, которого ударили в школе.