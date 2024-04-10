В Испании священник сгорел заживо из-за упавшей со свечки искры
Священник, зажигавший свечки перед церковной службой, сгорел заживо в городе Сарагоса на северо-востоке Испании. Об этом 10 апреля сообщило издание Sur.
«Хавьер Санчес, работавший в квартале Сан-Грегорио города (Сарагоса. — Ред.) на северо-востоке страны, был срочно доставлен в больницу после инцидента во время Семана Санта (неделя, предшествующая Пасхе в Испании. — Ред.), но через несколько дней скончался», — говорится в материале.
Как отмечается, несчастный случай произошел после того, как на рясу Санчеса попала искра и его одеяние мгновенно загорелось. Уточняется, что священнику было 60 лет.
Ранее, 19 февраля, сообщалось, что в поселке Марьяновка Омской области произошел крупный пожар: огонь на площади более 300 кв. м охватил недостроенную церковь.