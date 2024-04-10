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Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью его детей и внуков

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Фото: Global Look Press/Marton Monus
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования главе политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи с гибелью его сыновей и внуков. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе движения.

«Главе политбюро ХАМАС позвонил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и выразил соболезнования в связи с мученической гибелью троих его детей и внуков в результате вероломной сионистской бомбардировки сектора Газа в среду вечером», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Соболезнования Хании также выразили министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава турецкой разведки Ибрагим Калын, добавили в пресс-службе ХАМАС.

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Ранее в этот же день представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности страны (ШАБАК) подтвердили ликвидацию в секторе Газа троих сыновей главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Уточнялось, что по указанию обеих структур военно-воздушные силы Израиля в среду нанесли по ним авиаудар. По данным ЦАХАЛ, в результате погибли командир ячейки военного крыла ХАМАС Амир Хания, а также военные оперативники движения Мохаммад и Хазем Хания. Исмаил Хания заявил, что это не повлияет на требования движения о прекращении огня.

Глава минюста Турции Йылмаз Тунч 10 апреля заявил, что Израиль, который игнорирует решения международных организаций и призывы других стран к прекращению эскалации конфликта в секторе Газа, нельзя называть государством. Он добавил, что в ситуации с сектором Газа мир всегда чувствовал себя беспомощным в международной системе.

До этого, 9 апреля, Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации главы бюро по чрезвычайным ситуациям движения ХАМАС Хатема Альрамери. Тогда же израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что вооруженные силы страны ликвидируют все батальоны палестинского движения, в том числе в городе Рафах, и «никакая сила» не сможет это остановить.

В тот же день минздрав сектора Газа сообщил, что число жертв израильских ударов по палестинскому анклаву с 7 октября достигло 33 360 человек, еще 75 993 пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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