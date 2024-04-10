ВКС РФ уничтожили 11 пунктов базирования боевиков в Сирии
В районах горного массива Эль-Бишри Сирийской Арабской Республики (САР) военные Воздушно-космических сил (ВКС) РФ ликвидировали 11 мест базирования террористов. Об этом на брифинге 10 апреля сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов.
Боевики укрывались в труднодоступных горных районах провинции Дейр-Эз-Зор, по информации центра, до этого они вышли из зоны Эт-Танф.
Попов также отметил, что за прошедшие сутки было зафиксировано 12 нарушений воздушного пространства Сирии авиацией коалиции США, тем самым не соблюдая протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанные с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«Подобными действиями «коалиция» продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», — добавил он.
Ранее, 9 апреля, сообщалось о ликвидации пяти мест базирования террористов в провинции Хомс. За этот день ВВС США и коалиция нарушили сирийское воздушное пространство 11 раз.