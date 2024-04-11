Студентов и выпускников вузов пригласили на IT-стажировку в правительстве Москвы
В Москве стартовал прием заявок на стажировку в сфере информационных технологий в правительстве столицы. Поучаствовать в проекте предлагают студентам последних курсов и выпускникам вузов в возрасте до 35 лет, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Прием заявок на новый поток направления «IT-город» продлится до 24 мая. Для участия в стажировке нужно заполнить анкету на карьерном портале. После регистрации претендентам предстоит поучаствовать в онлайн-тестировании, выполнить профильное задание и пройти собеседование.
«Направление «IT-город» появилось в 2022 году. С тех пор кандидаты подали порядка 4,7 тыс. заявок. Учитывая большой интерес и высокий конкурс, число мест увеличили. Всего в этом году возможность поработать со столичными экспертами получат 120 молодых специалистов», — отметила Сергунина.
Участники стажировки займутся развитием таких цифровых проектов, как портал mos.ru и платформа «Мос.Облако». Программа оплачиваемой стажировки рассчитана на полгода. Самые популярные IT-направления — «Техническая поддержка», «Бизнес и системный анализ» и «Управление проектами».
По словам Сергуниной, стажировка в правительстве Москвы — это «шанс заявить о себе и внести вклад в развитие города». «Многие молодые специалисты впоследствии получают предложения о трудоустройстве. Например, сейчас в IT-команде столицы трудятся 58 выпускников проекта», — добавила она.
Кадровые сервисы столичного правительства реализуют программу стажировок с 2011 года. Для участников доступно семь направлений, в том числе «Медийный город», «Городская экономика» и «HR-город».