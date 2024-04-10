Байден пообещал отправить японского астронавта на Луну

Двое японских астронавтов примут участие в американских космических миссиях, а один из них отправится на Луну. Об этом 10 апреля объявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме с премьером Японии Фумио Кисидой. Трансляция шла в YouTube.

«Два японских астронавта присоединятся к будущим американским миссиям, один из них станет первым в истории не американцем, который совершит посадку на Луне», — заявил он.

На спутнике Земли побывали 12 граждан страны. Это были астронавты миссий «Аполлон-11», «Аполлон-12», «Аполлон-14», «Аполлон-15», «Аполлон-16» и «Аполлон-17». Высадки были совершены в период с 1969 по 1972 год. Первым представителем США на Луне стал Нил Армстронг.

Американцы планируют вернуться на лунную поверхность в 2025–2026 годах. Ожидается, что экипаж миссии «Артемида-3» должен сесть на Луну.

Япония также организовала миссию на спутник Земли, но беспилотную. Так, посадка первого японского модуля SLIM состоялась в 00:20 по токийскому времени 20 января (18:20 мск 19 января). Он сел на Луну в 55 мм от первоначально намеченного места. Модуль приземлился вверх двигателями и лежал вверх ногами, из-за чего на его солнечные батареи не попадал свет. Позже специалисты опубликовали сделанный аппаратом снимок поверхности Луны с изображениями скал, дав каждому возвышению для правильного понимания масштаба названия пород собак.

Посадочный модуль SLIM имеет высоту 2,4 м и весит 200 кг. Его основной задачей является исследование кратеров и рельефа Луны с использованием технологий, аналогичных системам распознавания лиц. Также аппарат оборудован специальной камерой для измерения содержания железа и других элементов на поверхности.