СК РФ расследует обстрел журналистов в ЛНР
В Следственном комитете (СК) РФ расследуют факт обстрела журналистов луганского филиала ГТРК со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР). Соответствующее сообщение появилось 10 апреля в официальном Telegram-канале СК РФ.
«Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день съемочная группа луганского филиала ВГТРК попала под обстрел ВСУ недалеко от города Кременная в ЛНР. Пострадавшие выехали в Луганск для обследования. Огонь по ним велся из ствольной артиллерии.
Позже «Вести Луганск» отметили, что ВСУ пытались с помощью беспилотника добить пострадавших в результате обстрела сотрудников съемочной группы. Корреспондент съемочной группы Артем Юндас получил контузию, оператор Денис Шум — ранение в ногу.
Оператору съемочной группы уже провели операцию. В данный момент он находится под наблюдением в реанимации. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Телеканал опубликовал видео удара по своим журналистам.
Журналисты не впервые становятся целями атак украинских военных. Так, в июле прошлого года погиб при обстреле военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев, ранения получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский. Под огонь попала и съемочная группа «Известий» — корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Тогда в Минобороны РФ сообщили, что попавшие под обстрел журналисты готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса.
СВО, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.