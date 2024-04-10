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Нетрезвый водитель из Брянска протаранил девять машин в попытке скрыться от ДПС

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Фото: МВД РФ
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В Брянске нетрезвый водитель, пытаясь скрыться от сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС), повредил девять припаркованных автомобилей. Об этом 10 апреля сообщила полиция города.

Отмечается, что в дежурную часть брянской Госавтоинспекции около 01:00 сообщили, что на дороге находится автомобиль под управлением мужчины с признаками алкогольного опьянения.

«Водитель автомобиля Land Rover проигнорировал законное требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться во дворах жилых домов по улице Брянского Фронта. В районе дома № 12/1 он совершил ДТП, в результате которого девять припаркованных транспортных средств получили механические повреждения», — указано в Telegram-канале ведомства.

Организовав преследование машины, сотрудники ДПС задержали 31-летнего жителя Выгоничского района. Мужчина отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянении. Как выяснилось, местный житель уже нарушал таким образом закон: в 2015 году он был лишен прав за нетрезвое вождение, а в 2019 году за управление машиной, будучи лишенным прав, подвергся административному аресту.

В отношении нарушителя составили административные протоколы по ст. 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»), ч. 2 ст. 12.25 (Невыполнение требования об остановке транспортного средства») и ч. 2 ст. 12.26 («Отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного или иного опьянения») КоАП РФ.

Кроме того, оказалось, что несколько дней назад при попытке вернуть права данный водитель провалил экзамен на знание правил дорожного движения в Госавтоинспекции.

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Ранее, 16 февраля, в Санкт-Петербурге суд арестовал на 10 суток водителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на Дворцовую площадь и несколько раз объехал вокруг Александровской колонны. В пресс-службе ГУ МВД России добавили, что полицейские составили на нарушителя еще два протокола — за пьяное вождение и несоблюдение требований дорожных знаков и разметки. При задержании лихача в салоне каршеринга находились еще двое его приятелей, все трое были в состоянии опьянения. Согласно проверке, в крови водителя находилось 0,307 мг/л алкоголя.

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