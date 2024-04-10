Йеменские хуситы заявили об ударе по судам в Аденском заливе

Йеменские хуситы нанесли удар по израильским и американским судам в Аденском заливе. Об этом 10 апреля сообщил телеканал Al Masirah.

Отмечается, что атаке подверглись два израильских корабля MSC Darwin и MSC Gina, а также американское судно Maersk Yorktown. Они были коммерческими.

Под удар попал и военный корабль США, уточнила «Газета.Ru».

«Корабль был атакован несколькими морскими ракетами и беспилотными летательными аппаратами», — говорится в заявлении военного представителя движения Яхья Сария.

Подчеркивается, что хуситы продолжат выполнять свой религиозный, моральный и гуманитарный долг по отношению «к угнетенному палестинскому народу и в защиту Йемена». В заявлении добавляется, что операции будут продолжен вплоть до прекращении агрессии.

7 апреля Сария сообщил, что в период с 4 по 7 апреля хуситы ударили по британскому судну Hope Island в Красном море, а также провели операции против двух израильских судов — MSC Grace F в Индийском океане и MSC Gina в Аравийском море. Кроме того, были проведены две операции против ряда американских военных фрегатов в Красном море.

До этого, 6 апреля, центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) и британская компания Ambrey сообщили, что в Красном море в 60 морских милях к юго-западу от йеменского портового города Ходейда произошло нападение на судно. Там уточнили, что судно не получило повреждений и его экипаж не пострадал.

15 марта хуситы назвали законной целью идущие в Израиль через мыс Доброй Надежды суда. Йеменские хуситы отметили, что уже провели операции против трех израильских и американских кораблей в Индийском океане, используя корабельные ракеты и беспилотники.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.