Калужский завод Continental переименовали в Gislaved
Калужский завод Continental теперь носит название Gislaved («Гиславед»). Процесс ребрендинга завершен, сообщили представители компании 10 апреля, передает корреспондент «Известий».
Завод Gislaved вошел в шинный кластер, созданный на базе АО «Кордиант» и объединивший шинные заводы в Ярославле, Омске, Калужской области (ранее Continental AG) и в Ульяновске (ранее Bridgestone).
Общая производственная мощность шинного кластера «Кордиант» составляет до 15 млн. шин в год, суммарная численность персонала — 8,7 тыс. человек.
Как отметил гендиректор АО «Кордиант» Вадим Володин, компания нацелена на импортозамещение, разработку новых технологий и рецептур благодаря опыту собственного НТЦ «Интайр» и международной экспертизе инженерно-технической команды шинных заводов в Калуге и Ульяновске. Инженеры НТЦ «Интайр» занимаются разработкой локальной премиальной шины.
В обновленный портфель шинного кластера «Кордиант» входят пять легковых брендов: Gislaved, Torero, Meteor, Cordiant и Tunga.
Ранее, 4 апреля, сообщалось, что средние цены на новые летние шины премиального ценового сегмента для легковых автомобилей с марта 2023 года по март 2024 года выросли на 42,5%.