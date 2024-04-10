В Красноярский край ввезли 10,6 тыс. т овощей и фруктов с начала года
Около 10,6 тыс. т овощей и фруктов ввезли в Красноярский край с начала текущего 2024 года. В 85 случаях продукция имела признаки наличия карантинных объектов и была отправлена на обеззараживание, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
По информации ИА KrasnoyarskMedia, основными экспортерами стали Китай, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Иран. Также в регион прибыли 2,1 тыс. т солода из Белоруссии, 6,1 тыс. т бумаги из Казахстана и Китая, 51,2 тыс. штук цветов из Армении и Таиланда, 450 кг зеленных культур из Армении.
Ранее в апреле «Известия» писали, что продажу продукции из некачественного сырья в магазинах будут останавливать автоматически. Сейчас Роспотребнадзор блокирует реализацию только готовых товаров.