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В Красноярский край ввезли 10,6 тыс. т овощей и фруктов с начала года

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Около 10,6 тыс. т овощей и фруктов ввезли в Красноярский край с начала текущего 2024 года. В 85 случаях продукция имела признаки наличия карантинных объектов и была отправлена на обеззараживание, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

По информации ИА KrasnoyarskMedia, основными экспортерами стали Китай, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Иран. Также в регион прибыли 2,1 тыс. т солода из Белоруссии, 6,1 тыс. т бумаги из Казахстана и Китая, 51,2 тыс. штук цветов из Армении и Таиланда, 450 кг зеленных культур из Армении.

Ранее в апреле «Известия» писали, что продажу продукции из некачественного сырья в магазинах будут останавливать автоматически. Сейчас Роспотребнадзор блокирует реализацию только готовых товаров.

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