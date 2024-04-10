Жительница Читы откусила губу 24-летней девушке в ночном клубе
Жительница Читы напала на 24-летнюю девушку в одном из ночных клубов Читы. Об этом в среду, 10 апреля, сообщает пресс-служба управления МВД России по Забайкальскому краю.
Инцидент произошел в заведении «Чкалов». В какой-то момент между двумя посетительницами клуба возникла ссора, в ходе которой злоумышленница откусила потерпевшей часть нижней губы.
Подозреваемую доставили в полицию, пишет ИА ChitaMedia. Сейчас следователи проводят проверку. По факту произошедшего назначена судмедэкспертиза, которая определит тяжесть причиненного вреда.