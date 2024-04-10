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Вице-президент ЕК Вестагер сравнила искусственный интеллект с ядерным оружием

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Искусственный интеллект (ИИ) по потенциалу развития влияния на человечество можно сравнить с ядерным оружием. Об этом 10 апреля заявила замглавы Еврокомиссии (ЕК) Маргарет Вестагер, выступая в Американском институте предпринимательства.

По мнению Вестагер, ИИ может быть применен в любой сфере, у него есть огромный потенциал для изменений. При этом она заявила, что, как и ядерное оружие, ИИ ставит вопрос экзистенциальной угрозы человечеству.

«Это может привести нас к изменению самих принципов существования общества. Полагаю, что применять такую технологию можно, только если веришь, что она будет действительно служить людям», — заявила Вестагер, трансляция выступления которой велась на YouTube-канале института.

Вице-президент ЕК призвала не игнорировать связанные с развитием ИИ угрозы и обеспечить контроль рисков, при этом используя его технологии в самых разных сферах.

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13 марта Европарламент (ЕП) одобрил первый в мировой практике комплексный закон по регулированию ИИ. Отмечается, что специалистам по его внедрению предоставят четкие требования и обязательства по использованию технологий. Депутаты ЕП требовали гарантировать, что системы ИИ останутся под контролем человека. В этот же день американский предприниматель Илон Маск заявил, что ИИ к 2029 году может превзойти разум всего человечества, вместе взятого.

Позже, 9 апреля, руководитель компании Neurotech Аурум Кеттунен рассказал «Известиям», что вживил в себя три чипа. Он на собственном примере решил доказать, что ИИ способен помогать человеку и вести большую часть его жизненных процессов с позитивной стороны. По его словам, вживление чипа — это простейшая процедура, которая занимает буквально несколько минут. Также мужчина отметил, что процедура является абсолютно безопасной. Справиться с этим может даже «самый простой медицинский персонал, связанный с подобными операциями».

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