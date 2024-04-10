В Кисловодске установят 200 новых инфостендов на остановках
Более 200 новых информационных стендов установят на остановках общественного транспорта в Кисловодске. На щитах будет отображаться информация о маршрутах общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации курорта.
Новые стенды монтируют по просьбам местных жителей, чтобы горожане точно знали направление движения автобусов. На каждом щите для удобства размещен QR-код со ссылкой на специальное приложение, где можно ознакомиться с утвержденным расписанием.
«Уверен, что такая городская новинка облегчит навигацию по городу и сделает использование транспорта более удобным и комфортным», — рассказал глава города Евгений Моисеев. его цитату приводит ИА StavropolMedia.