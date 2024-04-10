Площадь в Борзе благоустроят за 120 млн рублей
В Борзе (Забайкальский край) обустроят площадь за 120 млн рублей. Работы пройдут в рамках проекта «Игра света», который в 2023 году одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений, сообщает пресс-служба департамента развития муниципальных образований в среду, 10 апреля.
Проект начали претворять в жизнь в конце марта. Предусмотрены укладка плитки, установка современной системы освещения, организация мест для отдыха с навесами, информационные стенды и озеленение территории, в рамках которой высадят 220 кустарников и деревьев и 1405 цветов.
Также на площади появится модульный бульвар с большой и малой беседками, качели с навесами и уличная библиотека. Как отмечает ИА ChitaMedia, на время мероприятий планируется устанавливать мобильные зрительные места.
Ранее в феврале сообщалось, что в Борзе планируют капитально отремонтировать краеведческий музей. На эти цели выделено 13 млн рублей Строители уже приступили к демонтажным работам внутри здания.