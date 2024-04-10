Дикие песцы покусали 9 человек в Красноярском крае
Дикие песцы покусали девять человек в Норильске, Дудинке и Диксоне с начала 2024 года. Среди пострадавших от зверей — 13-летний подросток, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
Как пояснили в ведомстве, почти все случаи нападения спровоцировали сами люди. Также специалисты напомнили, что с этими животными нужно вести себя осторожно, поскольку они могут быть переносчиками бешенства, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Ранее биолог перечислила признаки бешеной лисы. По ее словам, больную лису можно отличить по внешнему виду: из-за поражения вирусом центральной нервной системы у нее не полностью закрывается челюсть и торчит изо рта язык, затуманенный взгляд.