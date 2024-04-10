Страховой ущерб от обрушения моста в Балтиморе может побить исторический рекорд

Страховой ущерб от обрушения автомобильного моста в Балтиморе в США после столкновения с судном может достигнуть $4 млрд и побить исторический рекорд. Об этом в среду, 10 апреля, сообщила газета The Washington Post.

«Это самое большое востребование, которое мы, возможно, когда-либо увидим в морском страховании», — сказал изданию старший директор североамериканского отделения международного рейтингового агентства Fitch Брайан Шнайдер.

Он предположил, что ущерб от падения моста составит от $2 млрд до $4 млрд. Это побьет рекорд страховых выплат после крушения круизного лайнера «Коста Конкордиа», затонувшего у западных берегов Италии в 2012 году. Ущерб от затопления этого лайнера составил $2 млрд.

В итоговый размер страховых выплат войдет стоимость самого моста, затраты на его восстановление и разбор обрушившихся конструкций, выплаты родственникам погибших. Судно «Дали», которое врезалось в опору моста и сильно пострадало, тоже было застраховано. Кроме того, Шнайдер подчеркнул, что порт Балтимора — один из основных портов США, использующихся для перевозок автомобилей. Обрушение моста нарушило цепочки поставок, страдают и транспортные компании, и производители. У большинства из них есть страховка от простоев.

В рейтинговом агентстве Morningstar DBRS заявили The Washington Post, что обрушение моста в Балтиморе станет вызовом для страховых компаний, потому что они и так сталкиваются с трудностями в последнее время: пандемия коронавируса, украинский конфликт, пиратская активность у берегов Сомали и в Йеменском заливе, а также атаки хуситов из движения «Ансар Аллах» в Красном море заставляют транспортные компании, занимающиеся морскими перевозками, покупать страховки чаще и, соответственно, растут объемы выплат по этим договорам.

Автомобильный мост в Балтиморе обрушился 26 марта в 01:27 по местному времени (08:27 мск). Движение по нему сразу же перекрыли. Несколько автомобилей упали с моста в воду. Сооружение обрушилось из-за грузового судна «Дали», которое врезалось в его опору и потеряло управление. Важно, что экипаж сухогруза заранее предупредил власти о вероятном столкновении.

Министр транспорта США Пит Буттеджадж 27 марта подтвердил гибель шести человек после обрушения моста в Балтиморе. По его словам, падение моста могло унести жизни десятков человек, но корабль врезался в опору ночью, а также прозвучал сигнал об опасности, и эти факторы помогли снизить число жертв. На следующий день, 28 марта, тела двух погибших нашли в реке Патапско, которая протекает неподалеку от места падения моста.

Издание ABC7 New York 29 марта сообщило, что восстановление сооружения может занять от пяти до семи лет.

«Роскосмос» 2 апреля опубликовал спутниковый снимок, где видно «Дали» и обломки моста. В корпорации добавили, что у причалов в порту Балтимора из-за падения сооружения застряли военно-морские корабли.