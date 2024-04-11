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Депутаты предложили ввести в России уголовную ответственность за русофобию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В России хотят ввести уголовную и административную ответственность за русофобию. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет в ближайшее время внесен в Госдуму фракцией «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.

«Проектом настоящего федерального закона предусматривается введение административной и уголовной ответственности за русофобию. То есть за действия, носящие дискредитирующий и дискриминационный характер, направленные на унижение достоинства РФ, многонационального народа России, истории России, духовно-нравственных ценностей российского народа, культуры, языка, с целью формирования негативного отношения к РФ и ее многонациональному народу», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, с которым ознакомились «Известия».

В документе отмечается, что в условиях агрессивной войны стран коллективного Запада против РФ отдельные экстремистские и террористические организации, иностранные СМИ, ряд транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций проводят политику русофобии по отношению к россиянам

«Современным законодательством предусматривается уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, а также пропаганду нацистской атрибутики или символики. Поскольку русофобия является продолжением нацистской идеологии, представляется необходимым ввести ответственность за распространение и культивировании русофобии», — отмечается в законопроекте.

Также в нем сообщается, что стремительно растет количество случаев проявления русофобии со стороны иностранных граждан как по отношению к россиянам, так и к самой стране. Резкий их всплеск был зафиксирован в Германии, Франции, Италии, Испании, США и Польше.

«С конца февраля 2022 года имело место множество самых разных инцидентов, в том числе выходящих за рамки правового поля и связанных с насилием: применение физической силы, угрозы, оскорбления, факты порчи имущества, отказ в предоставлении услуг, в том числе медицинских, увольнения с работы, принуждения к публичным покаяниям и осуждению действий российских властей и т.п.», — говорится в документе.

Помимо этого, как отмечают авторы инициативы, получило широкое распространение преследование русскоязычных детей в школах. Так, во многих учебных заведениях проводятся уроки и задаются домашние задания, дискредитирующие Россию и ее власти и искажающие информацию о происходящем на Украине. Отказывающимся посещать подобные уроки и выполнять задания угрожают отчислением, поясняют необходимость нового наказания авторы инициативы.

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Еще в прошлом году, 26 июня, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая сообщила, что в Госдуме совместно с профильными ведомствами и экспертами приступили к поиску правовых норм для введения уголовной ответственности за проявление русофобии.

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